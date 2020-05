Homem é preso após furtar mercadinho e tentar fugir por telhado na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Um homem de 33 anos, foi preso em flagrante por volta das 2h12, na madrugada desta terça-feira (26) após furtar um mercadinho e tentar fugir pelo telhado. O crime aconteceu na rua Nassau, no Conjunto Cidadão V, Zona Norte de Manaus.

Conforme policiais da 15º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito estava tentando sair do mercadinho com algumas sacolas (com objetos provenientes do furto) pelo telhado e logo foi atuado.

O homem foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Policia (DIP) para os procedimentos cabíveis serem tomados.