Homem é preso por envolvimento em assaltos a estabelecimentos comerciais na zona Norte e Leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como Thiago Miranda da Silva foi preso, na manhã desta quinta feira (28), na comunidade Aliança com Deus, situada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O delegado do 3º Distrito Integrado de Policia (DIP), Torquato Mozer, informou que o acusado é integrante de um grupo criminoso que realizava roubos na capital.

Torquato Mozer contou que as equipes de policia prendeu, em ação deflagrada há dois meses, dois membros do grupo, porém Thiago não estava presente e esteve foragido desde então. O criminoso está sendo acusado por uma serie de roubos a estabelecimentos comerciais nas zonas Norte e Leste da cidade.

Thiago foi reconhecido após uma câmera de segurança próximas a um estabelecimento, assaltado por ele, terem registrado o rosto dele no momento do crime.

Ainda segundo o delegado, a equipe policial fazia um monitoramento constante na comunidade. Os policiais avistaram Thiago, fizeram uma abordagem e anunciaram o cumprimento do mandado de prisão.