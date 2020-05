Hospital de Campanha do Município concede alta mais 13 pacientes

Redação AM POST

Na tarde desta quarta-feira, 6/5, mais 13 pacientes que estavam internados no hospital de campanha do município Gilberto Novaes, localizado no Lago Azul, zona Norte, receberam alta e retornaram para suas casas. Desde sua inauguração, em 13/4, o total de 133 pacientes já receberam alta. O hospital é administrado pela Prefeitura de Manaus, em conjunto com o grupo Samel e instituto Transire.

“Esta é a nossa maior recompensa: fazer desse hospital de campanha um instrumento de cura. Todos esses 13 pacientes, venceram o novo coronavírus e, agora, voltam para suas casas, para suas famílias, com a saúde restabelecida, depois de terem recebido os mesmos tratamentos e protocolos clínicos oferecidos nos hospitais Samel, incluindo a cápsula ‘Vanessa’. Cada alta médica renova nossas forças para seguir em frente nessa batalha diária, para salvar vidas”, comemorou o coordenador do hospital e diretor do grupo Samel, Ricardo Nicolau.

O pastor Dennes Aparecido contou que ficou em tratamento no hospital por cinco dias e disse estar aliviado por voltar para casa. “Já estava sentindo os sintomas em casa e evitando ir ao médico, quando a falta de ar começou eu tive que ir. Dei entrada em um hospital e me transferiram para o hospital de campanha e graças a Deus estou tendo alta”, comentou.

A aposentada Marlene Pinto Carvalho, de 77 anos, comemorou com atraso o seu aniversário. “Meu aniversário foi dia 30, dia que eu entrei aqui, mas agora eu já vou para casa e esse é meu presente. Só Deus sabe essa sensação boa que estou sentindo de voltar para casa”, declarou.

Durante 15 dias internado no hospital, José Luiz Viana também retornou hoje para sua casa. “É a melhor coisa do mundo. Me sinto muito bem, sem dores e respirando normalmente”, salientou.

As obras da unidade hospitalar seguem em andamento. A expectativa, segundo Ricardo Nicolau, é que o hospital chegue ao total de 279 leitos, nas próximas semanas. Atualmente, o hospital vem operando com 124 leitos ativos, dos quais 38 Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).