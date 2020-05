Hospital de campanha Gilberto Novaes ultrapassa 400 altas médicas

Redação AM POST

Quatorze pacientes que estavam em tratamento contra a Covid-19, no Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, receberam alta médica na tarde deste sábado, 30/5, e retornaram para suas famílias. Com esse total, o hospital administrado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com grupo Samel e o instituto Transire, chega a 409 altas, em 48 dias de funcionamento.



“Atribuo o sucesso das altas desses pacientes ao sistema de ventilação não invasiva utilizado pelo grupo Samel. Isso tem nos dado resultados muitos satisfatórios e permitido, cada vez mais, que um número expressivo de pacientes possa voltar para suas casas. Há uma semana comemorávamos a alta do paciente 300, hoje, sete dias depois comemoramos a volta de outras 100 pessoas para o seio de suas famílias. Isso é gratificante”, ressaltou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.



Vanildo Aleixo, 56, paciente de número 400 a receber alta, permaneceu em tratamento no hospital durante dez dias. Hoje, além de Vanildo, mais 13 pacientes também foram recepcionados por seus familiares na saída do hospital.



“Eu cheguei aqui muito debilitado e meu pulmão estava muito comprometido, funcionando só 40%. Hoje estou saindo me sentindo bem mais seguro e saudável. Eu pensei que nunca mais fosse voltar para casa, mas Deus me deu forças. Eu sou muito grato a toda equipe do hospital”, comentou emocionado Vanildo.



Para o coordenador do hospital de campanha, Ricardo Nicolau, a semana de trabalho se encerra com um saldo positivo, ultrapassando as 400 altas, no momento em que o hospital é avaliado positivamente pelos órgãos de vigilância sanitária, além de atender pacientes tanto da capital quanto do interior.



“Essa semana foi muito importante. Atingimos 409 altas, para nós um motivo de muita alegria, pois é um momento que devolvemos um familiar curado dessa doença que, infelizmente, ceifou tantas vidas. Embora seja uma unidade de saúde com menos de 50 dias de funcionamento, temos um hospital de campanha planejado, com estrutura de alta complexidade e feito da melhor forma possível, em cumprimento às normas hospitalares, garantindo um atendimento de excelência para pacientes de Manaus e também do interior”, destacou Nicolau.



Atualmente, o hospital de campanha do município possui 162 leitos ativos, sendo 39 UTI. Segundo Ricardo Nicolau, a atual taxa de ocupação do hospital ainda é alta e novos leitos deverão ser abertos já na próxima semana.