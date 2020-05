Hospital Nilton Lins recebe novos respiradores

Redação AM POST*

O Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins recebeu, no domingo (03/05), nove respiradores mecânicos enviados pelo Ministério da Saúde (MS). Os equipamentos fazem parte de uma remessa de 45 ventiladores enviados no dia 30 de abril pelo Governo Federal, como parte das ações de apoio ao Governo do Amazonas no enfrentamento ao novo coronavírus.

Os equipamentos vão permitir o funcionamento de 16 leitos de UTI na unidade, que recebe para internação apenas pacientes transferidos via Sistema de Regulação. O hospital conta ainda com 80 leitos de enfermaria e 18 leitos de sala vermelha.

A rede estadual de saúde conta com três prontos-socorros, nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h com portas abertas para pacientes com suspeita de Covid-19. Os hospitais da Nilton Lins e Delphina Aziz recebem apenas pacientes encaminhados dessas unidades e do interior.

De acordo com o diretor do Hospital Nilton Lins, Thales Schincariol, nas próximas semanas, novos leitos clínicos devem ser abertos, aumentando a capacidade de atendimento. “Estamos fazendo a aquisição de equipamentos auxiliares, como oxímetro e outros produtos, e com isso devemos ampliar o número de leitos na unidade”.

Os equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde estão sendo distribuídos pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) aos hospitais que tratam pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19 em Manaus e no interior do estado. São respiradores do tipo invasivo, usados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e respiradores de transporte, os quais são destinados a pacientes que necessitam de cuidados intermediários e transferências hospitalares.

Além do Hospital Nilton Lins, também foram contemplados com os equipamentos o Hospital Delphina Aziz (16), Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto (6), HPS João Lúcio (2) e HPS Platão Araújo (6). Os demais estão indo para o interior. Já receberam os aparelhos Itacoatiara (3) e Silves (1).