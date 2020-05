HPS 28 de Agosto começa a receber pacientes com Covid-19 em nova enfermaria com 72 leitos disponíveis

Redação AM POST*

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto começou a receber, nesta segunda-feira (04/05), pacientes com Covid-19 na nova estrutura de leitos de enfermaria montada no 4º andar da unidade. Ao todo, serão 72 leitos abertos para receber pacientes e ajudar a desafogar o sistema de saúde e dar conforto aos pacientes. O hospital tem, ao todo, 240 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, entre enfermaria e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O andar, que antes era utilizado para pacientes cirúrgicos, hoje é destinado apenas para o tratamento de pacientes com coronavírus.

“A gente inicia uma nova ala no 4º andar que antes a gente internava os pacientes de nefro, vascular, e a gente reestruturou todo o andar para receber pacientes de Covid. Então agora nós temos pacientes de Covid na enfermaria no 5º andar e agora enfermaria no 4º andar também. Fora as duas Salas Rosas”, afirmou a diretora do HPS 28 de Agosto, Alessandra dos Santos.

Para a nova enfermaria, irão os pacientes com Covid-19 e pacientes cirúrgicos que também estão com a doença. “Estão chegando vários pacientes aqui, pacientes cirúrgicos, para fazer o pós-operatório, e agora a gente já tem enfermaria clínica e cirúrgica no 4º andar”, disse.

Ao subir um paciente para a nova enfermaria, o hospital automaticamente abre vaga em mais um leito da Sala Rosa, e atende mais uma demanda.

“Acho que o principal, agora nesse momento, é que a gente vai viabilizar um pouco de conforto pra esses pacientes, porque a gente tem duas estruturas, Sala Rosa 1 e Sala Rosa 2, onde o número de pacientes é bem grande, e, a partir do momento que eles saem dessa fase crítica e vão pro 4º andar ou pro 5º, vão pra um ambiente de certa forma mais confortável”, afirmou a diretora.

Atualmente, o HPS 28 de Agosto possui 52 leitos de UTI, e 188 leitos de enfermaria, incluindo das duas Salas Rosa.