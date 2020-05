Instituto Canopus realiza doação ao hospital de campanha municipal Gilberto Novaes

Redação AM POST

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado no Lago Azul, zona Norte, administrado pela Prefeitura de Manaus, em conjunto com o grupo Samel e o instituto Transire, recebeu uma doação no valor de R$ 100 mil do instituto Canopus. O cheque simbólico foi entregue por representantes da Canopus Manaus e recebido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, nesta quarta-feira, 6/5. A doação foi feita por meio da conta bancária criada pelo município, exclusivamente, para o combate ao novo coronavírus e pode ser consultada no portal Covid-19, pelo link www.covid19.manaus.am.gov.br.

“Foi uma bela surpresa e é um exemplo, que deve ser seguido por outros empresários, deve ser seguido por outras pessoas que também podem ajudar”, destacou o prefeito Arthur Neto. Ele também falou da importância do hospital de campanha na luta contra a Covid-19, como sendo o melhor da região Norte.

Mais cedo, o coordenador do hospital, Ricardo Nicolau, conversou com o gerente-geral da Canopus Moto, Adair Bayer, e ressaltou a importância das doações dos grupos empresariais e também da sociedade civil como um todo.

“Ficamos muito felizes com mais uma empresa somando forças com o hospital de campanha na luta contra o novo coronavírus. O instituto Canopus entra na lista de parceiros da iniciativa privada que, espontaneamente, estão nos ajudando na montagem dessa unidade hospitalar. Nesse momento de pandemia, toda ajuda é bem-vinda, para cumprirmos o nosso objetivo maior, o de salvar vidas”, enfatizou Ricardo Nicolau, que também é diretor do Grupo Samel.

O instituto Canopus é formado por voluntários, que promovem ações em prol do bem comum e da qualidade de vida. Idealizado pelo presidente do grupo Canopus, Marcos Cruz, com matriz em Cuiabá (MT), as doações estão acontecendo também em outras capitais brasileiras.

“Estamos aqui hoje representando esse grupo, que atua desde 1991 em todo o Brasil, e a partir do nosso presidente, por meio do instituto Canopus, foi realizada essa transferência. Paralelo a isso, estamos dando início ao projeto ‘Saciar’, que está arrecadando doações de alimentos que serão repassadas às famílias necessitadas”, informou Adair Bayer. Os alimentos podem ser entregues na Canopus, da avenida Autaz Mirim, São José, zona Leste.

#ManausSolidária

O instituto Canopus é mais uma instituição a aderir à campanha de enfrentamento à Covid-19 #ManausSolidaria, da Prefeitura de Manaus, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. Tanto empresas quanto a sociedade civil podem realizar doações.

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário, do Fundo Manaus Solidária, na sede da prefeitura, na Compensa, zona Oeste, e as doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta-corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73. O acompanhamento de toda a movimentação bancária estará disponível nos sites www.manaussolidaria.org e https://covid19.manaus.am.gov.br.

