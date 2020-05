José Ricardo diz que há interesses de fora do PT contra sua candidatura à prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O deputado federal José Ricardo (PT), se manifestou por meio de nota nesta quinta-feira (28) após perder para Sinésio Campos, deputado estadual, nas prévias para definir quem será o candidato da diga no pleito para Prefeitura de Manaus.

Segundo ele, há “interesses externos” do PT que não querem sua candidatura e ele pede um amplo debate político interno, já que estava entre os três primeiros nas pesquisas eleitorais para prefeito de Manaus, desde 2019. O petista também disse ter o apoio de vários grupos internos.

“Dentre as três candidaturas postas, fui o mais votado”. Ricardo se referia ao segundo turno das prévias ocorridas na última quarta-feira (27), quando foi derrotado.

O parlamentar informou que os acordos políticos e atropelos entre alguns grupos o impediram de vencer Sinésio nas prévias. Apesar de tudo, ele espera por intervenção do diretório nacional.

Confira a nota de José Ricardo, na integra:

Sobre a reunião do Diretório do PT de Manaus e escolha do candidato do partido para as eleições municipais deste ano, entendo que o melhor caminho seria a unidade do PT e um amplo debate político interno.

Coloquei meu nome e toda trajetória política à disposição do partido para essa disputa. Vários grupos internos confirmaram apoio à minha indicação, pelo qual agradeço muito. Dentre as três candidaturas postas, fui o mais votado.

Para o 2º turno, deveria ter mais debates e tentativa de unidade. Acordos políticos e atropelos entre alguns grupos impediram essa possibilidade. Por isso, em protesto, vários dirigentes e diretorianos do PT de Manaus se retiraram da reunião.

A Direção Nacional do PT já tinha definido, meses atrás, que as candidaturas nas capitais e em cidades com mais de cem mil eleitores, obrigatoriamente, deveriam ser decididas pela Direção Nacional do Partido, sendo avaliadas e confirmadas, de acordo com as estratégias do partido, considerando o potencial eleitoral, inserção na sociedade e a trajetória de lutas em prol da população. Portanto, o PT nacional deverá manifestar seu posicionamento sobre Manaus.

Certamente há interesses de fora do partido que não querem a minha candidatura.

Mas, assim mesmo, continuo à disposição do partido para continuarmos a luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e para melhorar a vida do povo da cidade de Manaus e do Estado do Amazonas.

Manaus, 28 de maio de 2020.

José Ricardo Wendling

Deputado Federal – PT/AM e Pré-Candidato a Prefeito de Manaus