José Ricardo diz que ministro da saúde veio a Manaus mostrar total incoerência do Governo Bolsonaro

Redação AM POST*

O deputado federal José Ricardo (PT) fez crítica ao discurso do ministro da Saúde, Nelson Teich, que pediu união entre os governos Federal, Estadual e Municipal, durante visita a Manaus nesta segunda-feira (4).

“O ministro veio a Manaus mostrar a total incoerência do Governo Bolsonaro”, disse o petista que acredita que o discurso de união não foi ouvido quando o Governo Federal e se negou a criar a Comissão de Enfrentamento à Pandemia, proposta por parlamentares, entidades e organizações da sociedade civil.

O parlamentar também queria que o ministro chamasse a bancada federal amazonense para debater soluções para saúde do estado.

De acordo com Nelson Teich, o Ministério da Saúde tem buscado dar agilidade às demandas dos estados mais afetados pela pandemia, como é o caso do Amazonas. “Vivemos um problema no mundo, mas estamos trabalhando para não deixar de ajudar as pessoas, porque ajudando vocês a gente não está ajudando só o Governo do Estado, mas a sociedade”, afirmou.