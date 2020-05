Jovem cadeirante e mudo anuncia assalto a joalheria com bilhete

Redação AM POST

Um rapaz cadeirante e mudo, de 19 anos, foi flagrado tentando roubar uma joalheira, nesta segunda-feira (25), na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Ele entregou um bilhete escrito “Passa Tudo não chama Atenssão”

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele aponta a arma apoiando ela com os pés e apontando para o comerciante e uma outra pessoa no estabelecimento. O assaltante não tem o movimento dos braços por causa de uma paralisia cerebral.

Segundo o comerciante, ele achava que o deficiente queria pedir dinheiro. “O rapaz veio com a cadeira elétrica e ficou no canto. Uma cliente colocou R$ 5 no bolso dele antes de ir embora. A gente pensou que ele queria doações. Eu também fiquei com pena e dei dinheiro” disse o comerciante.

O acusado foi liberado após a polícia considerar que seria um crime impossível de ser executado, dada as condições do assaltante.

Uma apuração da polícia mostrou que ele tem um irmão gêmeo, sem deficiência física, que está na cadeia acusado de assassinato e de tentativa de homicídio.

Veja o vídeo: