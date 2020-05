Jovem é baleado no olho e morre após ir visitar filho no bairro Dom Pedro

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Vanderson Silva da Costa, de 20 anos, morreu após ser baleado no olho quando foi visitar seu filho. O crime aconteceu por volta das 23h30, na noite desta sexta-feira (22) no beco Santo Ezequiel, região da Sapolândia, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo familiares da vítima, ele havia ído visitar o filho quando foi baleado. Após ser atingido, Vanderson ainda foi socorrido e levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas morreu horas depois na unidade. O autor do disparo não foi identificado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo de Vanderson do necrotério do hospital e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a motivação do assassinato.