Jovem é preso após esfaquear homem de 57 anos que tentou defender sua filha em discussão

REDAÇÃO AM POST

Um homem de 24 anos identificado como Lailson F.R, foi preso após esfaquear um homem de 57 anos durante uma discussão na casa da vítima, situada na rua João Paulo, bairro Nogueira em Itacoatiara município localizado há 176 quilômetros da capital amazonense.

De acordo com a Policia Militar, o infrator invadiu a casa da vítima totalmente descontrolado e quebrou diversos objetos. Ele pegou uma faca e tentou ferir a filha do homem de 57 anos, que no momento ação criminosa estava com uma criança de colo, ao ver que a filha seria atingida a vítima entrou na frente da ação e acabou sendo atingida por um golpe no abdômen além de ter fraturado o braço ao tentar impedir a ação criminosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro a vítima que foi conduzido a uma unidade hospitalar.

Após o crime, o infrator ainda roubou um tablet da casa da família antes de fugir. Ele foi preso horas depois e foi preso flagrante, e foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, para os procedimentos cabíveis.