Jovem é preso por envolvimento em estupro coletivo de vítima de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

Na manhã desta terça-feira (12/05), as equipes de investigação da 4ª Seccional Oeste, 5° e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) cumpriram mandado de busca e apreensão em nome de um jovem, de 18 anos, pela participação em um crime de estupro qualificado, que teve como vítima uma adolescente de 13 anos. As equipes atuaram sob a coordenação dos delegados Rodrigo Barreto e Mário Paulo Telles, titulares, respectivamente, da 4ª Seccional Oeste e do 5º DIP.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, o delito ocorreu quando o jovem ainda tinha 17 anos. A autoridade policial disse, ainda, que na ocasião do crime, o infrator participou, juntamente com outros três indivíduos, de um estupro coletivo que teve como vítima uma menina de 13 anos.

“A ordem judicial em nome dele foi expedida, no dia 14 de fevereiro deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI). Na manhã de hoje, nos deslocamos ao endereço do jovem, no bairro Compensa, zona oeste da capital, onde foi cumprido o mandado”, explicou o delegado.

Procedimentos – O jovem irá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 5° DIP, ele foi encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitoza, onde ficará internado, à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa