Jovem tem o corpo crivado de balas após perseguição no bairro Colônia Santo Antônio Ele foi atingido com 17 tiros que atingiram as costas, braços, peito e cabeça.

Foto: Reprodução

Redação AM POST Um jovem, não identificado, foi assassinado com 17 tiros à queima roupa por volta das 21h30 da noite deste sábado (9), na rua Shalom, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Testemunhas relataram que a vítima estava sendo perseguida pelos assassinos quando teve o corpo crivado de balas. As perfurações atingiram costas, braços, peito e cabeça. O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), esteve no local para fazer a perícia e o corpo foi levado por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.