Juan Guaidó diz que Lula tem culpa por situação da Venezuela

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, afirmou que o ex-presidente Lula tem sua parcela de responsabilidade com a situação pela qual passa a Venezuela atualmente. A fala aconteceu em uma entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira (8). Na ocasião, ele também fez duras críticas ao ex-chefe do Executivo brasileiro.

– Ao longo da minha carreira, fui candidato e sempre me elegi. Já Lula, condenado por corrupção no Brasil, tem responsabilidade pelo que está acontecendo na Venezuela. Ele ajudou Hugo Chávez e Maduro a instaurar a ditadura – afirmou.

Guaidó também falou sobre os dados venezuelanos relacionados à pandemia de Covid-19. Segundo ele, não há fonte confiável no país que possa dar credibilidade às informações.

– Os números só servem para despistar a realidade. Não há fonte confiável no país, não só em questões de saúde mas também de inflação, recessão, segurança, pobreza. As autoridades se dedicam a ocultar informações – destacou.

O líder também comentou a continuidade do ditador Nicolás Maduro no poder e afirmou que será difícil fazê-lo sair do poder por conta própria. Guaidó diz que é preciso que a sociedade venezuelana e a comunidade internacional pressionem Maduro para que a transição para um governo eleito democraticamente possa acontecer.

– Ele [Maduro] não quer negociar, e nós não contamos com ele. Contamos com a pressão da sociedade e da comunidade internacional para alcançar uma transição ordenada, que apresente soluções para a crise na saúde e convoque eleições livres – completou.

