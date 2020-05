Justiça do Amazonas concede retomada de pensão vitalícia ao ex-governador José Melo

Redação AM POST

O desembargador Aristóteles Lima Thury, do Tribunal de Justiça Amazonas (TJAM), decretou a retomada do pagamento de pensão vitalícia de R$ 34 mil ao ex-governador do Amazonas José Melo. O juiz Leoney Figlioulo, havia suspendido o benefício ao político cassado em fevereiro deste ano.

Aristóteles decidiu que os pagamentos não devem ser suspensos até que seja julgada a apelação apresentada contra a decisão anterior do juiz Leoney. O magistrado determinou à Secretaria de Administração e Gestão (Sead) que “se abstenha de dar cumprimento a sentença proferida, deixando de suspender o subsídio percebido pelo Requerente”.

O senador Eduardo Braga estava recebendo o benefício, no entanto, teve o pagamento suspenso por ordem do juiz César Luiz Bandiera, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Amazonas, que afirmou que o pagamento é inválido pois foi baseado em lei revogada.