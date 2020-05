Laudo aponta morte de criança por estrangulamento e contesta versão de mãe que confessou o crime

Redação AM POST*

Análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) apontou que o menino Rafael Mateus Winques, 11 anos, morreu por estrangulamento ao contrário de depoimento da mãe dele, Alexandra Dougokenski, que alegou que o menino morreu após ela ter dado remédios calmantes para ele. O caso aconteceu em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul.

O corpo de Rafael, que estava desaparecido há mais de uma semana, foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira (25), quando a mulher confessou o assassinato do próprio filho e indicou que seu cadáver estava na garagem da casa de vizinhos que estavam viajando e deixaram as chaves da residência com Alexandra.

“Se ele foi esganado no interior da residência, certamente ele reagiu. Teria gritado. O irmão que estava no quarto ao lado, teria que ter ouvido algo. O irmão diz que não viu nada durante a noite. É uma hipótese de (ela) ter dopado a criança, levado para a residência ao lado e ter feito a esganadura na criança”, disse o delegado Joerberth Nunes, titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Investigação vai apurar ser houve participação de outra pessoa no crime pois a mulher não teria condições físicas de esganar Rafael. O padrasto da criança estava trabalhando no momento do crime.