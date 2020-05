Leo Dias divulga áudios e mensagens comprometedoras de Anitta falando de famosos

Redação AM POST*

Após ser acusado pela cantora Anitta de fazer ameaças e chantagens contra ela, o colunista Leo Dias decidiu divulgar conversas e áudios que teve com a funkeira no Whatsapp em que ela fala de várias celebridades, como Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa e Carlinhos Maia.

Os dois que já que foram muito próximos decidiram declarar guerra um contra o outro após Leo Dias publicar nota dizendo que a mãe da artista, dona Miriam Macedo, tinha deixado de morar com a filha na casa dela na Barra da Tijuca e se mudado para um apartamento de frente para a praia. O jornalista é autor de uma biografia não-autorizada dela, intitulada “Furacão Anitta”, que reúne algumas histórias que a própria Anitta contou para ele. Porém, o clima amigável parece ter chegado ao fim.

Depois da divulgação das mensagens trocadas entre os dois, a cantora entrou com uma liminar judicial contra o colunista solicitando que ele deixasse de citar o nome dela e que excluísse os vídeos envolvendo a mãe dela.

Leo Dias se pronunciou no Twitter sobre o caso. “Eu não ia mais falar da Anitta. Sinceramente, não sei quem está gerindo essa crise. Agora ela decidiu me processar. Oi? Não tenho medo de processo”, escreveu o jornalista.

Veja algumas das publicações comprometedoras:

Marina Ruy Barbosa

Foi Anitta quem me disse que a Marina ficou com Loreto. Eu diase q ela que precisava ouvir a Marina. Mas ela me pressionou a publicar sem a declaração da Matina pic.twitter.com/ei8NxeYvL8 — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Os áudios do caso Marina pic.twitter.com/8aUw86biaE — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Essa semana eu contei a verdade pra Marina, que achava que a Anitta era amiga dela pic.twitter.com/sNqcglXRUT — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Eu nunca entendi o ódio tão grande que ela tinha pela Marina. Eu perguntei a ela diversas vezes. Eu acho que era o sucesso. Mas ela dizia que ela fingia ser santa. — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Ivete Sangalo

Carlinhos Maia e Nego do Borel

Dois exemplos: Carlinhos Maia e Nego do Borel (a quem chamava de irmão). No momento que a internet “cancelou” eles, ela eliminou na ambos da vida — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

TODOS SE AFASTARAM DA ANITTA; percebam, seus amigos tem data data de validade. Ela usa o povo de Honorio para parecer fiel a alguém — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Preta Gil

E quando eu fui a Prefeitura do Rio falar com o Eduardo Paes ? Perguntem a ele. Eu queria que a Anitta tivesse um trio, ela dizia q a Preta impedia. Mentira! O prefeito do Rio disse que jamais a Preta fez isso. Lembra Anitta de como eu te ajudei a ter um trio no Carnaval ? — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Anitta sempre falou mal da Preta mesmo tendo sido a sido ela a primeira a lhe dar visibilidade no cenário da música. Anitta usou Preta para se aproximar de Marina Morena. Graças a Marina, Anitta virou querida de Caetano e Gil. Sendo assim, a elite intelectual abraçava Anitta. Gol — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Pedro Scooby

Eu nunca contei que a primeira vez que o Scobby terminou com a Anitta foi pq, como ela sempre faz, ignora a pessoa no momento que não lhe convém. Scooby deu um tapa na bunda de Anitta e disse: “Quem vc acha que é? Estou aqui na tua casa te comendo há um mês e vc me trata assim?” — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

‘Furacão Anitta’, a biografia (não) autorizada