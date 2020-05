Líder do Comando Vermelho que ameaçava PMs e organizava fuga de detentos em Manaus é preso em Sergipe

Redação AM POST

Apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), Enilton Cordovil Coelho, mais conhecido como “Roleta”, foi preso durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) nesta quinta-feira (21), realizada no município de Simão Dias, no Estado de Sergipe na região Nordeste. O acusado chefiava ameaças contra policiais militares que atuam no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus e organizava a fuga de detentos na capital.

Segundo o diretor do DRCO, delegado Rafael Allemand, o infrator já fugiu do Sistema Prisional do Amazonas e do Ceará. Na ação policial para prender Enilton houve troca tiros entre o suspeito e a polícia, no entanto, nenhum policial ficou ferido.

Roleta também é investigado por homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Ele é um criminoso de alta periculosidade e no Ceará era considerado um dos mais procurados.