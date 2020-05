“Loirinho” é procurado pela Polícia Civil suspeito de esfaquear e matar amigo após discussão na zona leste de Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelos delegados Paulo Martins e Charles Araújo, titulares da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Jorge Júnior Moraes de Oliveira, conhecido como “Loirinho”, investigado pela autoria do homicídio de Alessandro Paixão Pinto, que tinha 37 anos. O crime aconteceu por volta das 13h50, da última terça-feira (26/05), na rua Garoupa, comunidade Novo Reino, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do crime, “Loirinho” estava consumindo bebidas alcoólicas com a vítima, no endereço mencionado. Segundo Charles Araújo, em determinado momento, ambos iniciaram uma discussão e o infrator acertou um soco em Alessandro, que ficou caído no local.

“Consideramos esse crime bárbaro porque o autor atacou a vítima de forma premeditada. Eles tiveram uma discussão, se aproveitando que a vítima estava sob efeito de bebida alcoólica, após a briga, o infrator saiu rapidamente do lugar onde estavam e retornou em seguida com uma faca, ele desferiu duas facadas nas costas da vítima, que veio a óbito no local. O infrator se evadiu do lugar e não sabemos o paradeiro dele”, disse o adjunto da DEHS.

O delegado Charles Araújo destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem deve entrar em contato pelos números da DEHS: (92) 3636-2874 ou (92) 98118-9535. Denúncias também podem ser feitas pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Araújo.