Lula pede desculpa após declaração sobre coronavírus: “Frase totalmente infeliz”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas após usar usar a expressão “ainda bem” ao se referir ao surgimento do novo coronavírus. “Usei uma frase infeliz, que não cabia, para tentar explicar que é no auge da crise que a gente entende a importância do SUS e do Estado. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido”, afirmou.

A declaração polêmica aconteceu na terça-feira (19/5), em entrevista à revista Carta Capital que era transmitida pela internet. Lula disse: “Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises”.

No pedido de desculpas, publicado em uma rede social, Lula também afirmou que poderia ter usado a palavra “infelizmente”, no lugar de “ainda bem”, o que o teria feito soar de maneira mais adequada.

“Eu sou ser humano movido a coração, eu sei o sofrimento que causa a pandemia, não poder enterrar seus parentes, eu não saio de casa do dia 12 de março até agora. Nasceu netinha minha e eu não fui ver. Acredito piamente, enquanto não tiver remédio, a melhor solução para não pegar a doença é ficar em casa”, acrescentou.

“Eu peço desculpas às pessoas pela frase dita.” Em entrevista à @redebrasilatual e à @redeTVT, @LulaOficial se retrata por fala “totalmente infeliz” e explica o que quis dizer: “é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância do SUS”. pic.twitter.com/RX1OUBTKrs — Instituto Lula (@inst_lula) May 20, 2020

Mortes por coronavírus

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, 17.971 pessoas morreram de coronavírus no Brasil. No total, 271.628 pessoas foram infectadas no país. A última atualização da pasta, na terça-feira (19/5), contabilizou 1.179 óbitos em 24h. . O Brasil já é o terceiro país do mundo com mais infectados.