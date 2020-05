Mãe de Davi Alcolumbre é internada com coronavírus

Após ser diagnosticada com o novo coronavírus, a mãe do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), precisou ser internada em um hospital de Brasília. Júlia Alcolumbre, de 66 anos, vive em Macapá, onde teria contraído a doença.

No estado do Amapá, são 2.910 confirmações e 86 mortes por coronavírus, segundo boletim de hoje do governo local, o que causou a saturação do sistema estadual de saúde.

O diagnóstico e internação foram confirmados hoje pelo irmão de Davi, o empresário Josiel Alcolumbre, que também é o primeiro suplente do senador. Ele informou que o quadro de saúde da mãe deles “não é grave” e que “passa bem”.

Em razão de problemas cardíacos, Júlia Alcolumbre optou por ser acompanhada por seu cardiologista em um hospital de Brasília. Questionado, Josiel preferiu não se manifestar sobre desde quando a mãe da família está internada e não deu mais detalhes.

Além de Júlia, Isaac Alcolumbre, outro irmão de Davi, também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele não apresenta sintomas graves e está em Macapá tratando da doença.

Nas redes sociais, o presidente do Senado publicou uma foto com a mãe, no domingo (10), em homenagem ao Dia das Mães. Na postagem, ele mencionou a doença e lamentou não estarem juntos na data.

“Hoje não posso abraçar e beijar minha mãe. Mas ela sabe, eu sei, você sabe que vai passar. A minha ma?e, Julia, é uma das mulheres mais fortes que conheço. Me deu forças, me amparou, mesmo à distância quando fui infectado pelo novo coronavírus e agora passa novamente por essa mesma aflição com o meu irmão Isaac, mas D. Júlia segue sempre firme e resiliente”, disse Davi, nas redes sociais.

Alcolumbre teve covid-19

Davi Alcolumbre teve coronavírus em março e chegou a passar por uma tomografia no Hospital Sírio Libanês de Brasília para acompanhar a evolução da infecção por covid-19.

Alcolumbre foi o primeiro chefe de um dos Poderes da República a testar positivo para covid-19. Apesar de um primeiro teste negativo, o senador realizou novo exame, que confirmou a infecção. Ele informou em 2 de abril estar curado da doença.