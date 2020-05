Mãe de Jojo Todynho morre vítima de covid-19

Redação AM POST*

Morreu na madrugada desta terça-feira (26/5) vítima de covid-19 a mãe de criação da cantora Jojo Toddynho, Maria Helena, que tinha 60 anos, fazia parte do grupo de risco da doença.

A funkeira explicou no Instagram que a mulher era vizinha da família e a criou junto com a avó dona Rita. Por isso ela a considera, também, uma mãe. Jojo Toddynho também desabafou sobre a perda e disse que vai sumir.

“Eu vou ficar sumida do Instagram. Acabei de perder um dos meus amores maior, quem me criou. Estou sem acreditar que minha mãe Maria Helena me deixou. Eu vou sumir, tá gente? Eu preciso sumir“, desabafou a artista.

“Deus tirou de mim uma das pessoas mais importantes, que foi essencial na minha vida, pra ajudar a minha vó e eu a me tornar quem eu sou hoje… Ensinou meus valores, o respeito ao próximo. Ela era uma das pessoas mais lindas que eu conheci e que foi peça-chave para que eu não me perdesse por esse mundo”, disse ela em outra publicação para homenagear Maria Helena.

A cantora também comentou sobre fofocas que envolvem o nome dela na briga entre Anitta e o jornalista Leo Dias. “Vocês, consumidores de internet, estão preocupados com fofoca, com disse me disse. Mas, tem coisa pior acontecendo, pessoas passando fome, morrendo, entre outras coisas. Vocês acham que o mundo gira em torno de fama? Mas não, fama não é tudo. Beleza não é tudo, dinheiro não é tudo. Você vai embora e vai ficar tudo aí. Até quando vocês vão olhar para as pessoas pela aparência? Vão ficar atacando as pessoas? Até quando vão viver a vida das pessoas e deixar de viver as suas? Quem você é, a sua verdade, você não precisa provar para ninguém. Essa conta você vai prestar é com Deus. Não é com fulano nem beltrano, é com Deus”, declarou Jojo.