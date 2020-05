Mãe do suspeito de matar Miss Manicoré diz não vai passar a mão na cabeça do filho

Redação AM POST

A mãe de Rafael Rodriguez, de 31 anos, dona Fátima, afirmou na tarde desta quarta-feira (13) em entrevista ao portal CM7 estar ciente das acusações feitas contra seu filho e pediu desculpas por ter chamado o Estado de Manaus de ‘pobre’. Rafael é o principal suspeito do assassinato contra a modelo finalista do Miss Amazonas Be Emotion 2019.

Segundo Fátima, ela também é pobre, mora em uma favela e vende coxinhas para conseguir dinheiro, foi assim que ela e o marido conseguiram pagar a faculdade de Rafael e ela afirmou ter feito o comentário sobre a capital manauara da mesma forma que ela chama onde ela mora em São Paulo.

“Eu quero desculpas a toda população manauara, que eu não quis dizer que as pessoas são pobres, porque eu moro em uma favela, eu vim morar com minha irmã agora e aqui chamamos de comunidade. E eu não sou rica, eu vendo coxinha, salgado na praia ou na rua de São Paulo. E assim eu paguei a faculdade dele, eu e o pai dele”, disse Fátima.

Abalada, Fátima disse que a mídia não colaborou com as informações sobre Manaus, segundo ela, as informações que chegam a eles é apenas que Manaus só tem ribeirinhos.

“Aqui a mídia mostra pra gente, Manaus só com ribeirinhos, a mata da Amazônia e os pescadores, barcos, eles não mostram a beleza do Amazonas ali dentro. Então pra cá, pra quem é pobre e não tem dinheiro pra andar de avião e conhecer, é isso Manaus”, disse.

A mãe do suspeito completou dizendo que não vai passar a mão na cabeça do filho depois da atrocidade na qual ele está sendo acusado.

“Ontem eu estava em estado de choque, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, pra mim ele tinha sido sequestrado. Meu Deus, o filho que eu criei, estudou tanto, pra prestar concurso, pra passar, morar super longe pra fazer uma atrocidade dessas. Eu jamais vou passar a mão na cabeça dele, lembro dele e dela e eu peço perdão pelo erro do meu filho, pois isso não existe” afirmou.

Fátima disse que devido a doença (neoplasia maligna) e ao crime do filho ela sente que sua vida acabou. Afirmou ter perdido a vontade de ver o filho e segundo ela, ela o desconhece

Crime

A modelo estava desaparecida desde o último domingo (10) e foi encontrada nesta terça-feira (12) morta no apartamento de Rafael. Segundo a polícia, ele teria matado a jovem por não aceitar o fim do relacionamento.

Kimberly foi morta a facadas e o suspeito segue foragido da polícia, informações preliminares apontam que ele está escondido pelo estado de Roraima.

