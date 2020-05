Mãe do suspeito de matar Miss Manicoré faz declarações polêmicas e revolta Manauaras

Redação AM POST

Em entrevista ao programa Cidade Alerta, nessa terça-feira (12), Maria Rodriguez, mãe de Rafael Rodriguez, principal suspeito de matar a Miss Manicoré, Kimberly Mota, 22 anos, fez declarações polêmicas e disse que seu filho preferia morrer ao comprar um carro de luxo em uma ‘cidade pobre’, se referindo a Manaus.

Na entrevista, a mãe do acusado disse que ele teria sido sequestrado e acredita na inocência de Rafael, e que caso ele seja acusado e condenado, ela deixará de realizar procedimentos médicos que vem feito na luta contra um câncer.

“Manaus já é pobre, e por conta da pandemia as pessoas… ele ainda trocou de carro e eu não sabia, comprou um Audi, é pedir pra morrer. Ele foi sequestrado e eu tenho a certeza, como que não o acharam até agora?”, disse a mãe de Rafael tentando defendê-lo do suposto crime de feminicidio.

As declarações irritou o público Manauara, que foram até as redes sociais, atacaram a mãe de Rafael e disseram que filho dela pode ser o autor do crime.