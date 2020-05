Mãe que abandonou bebê no telhado de casa é presa em maternidade de Manaus

Redação AM POST

A jovem Adriana Lima da Cunha, de 23 anos, foi presa em uma maternidade, após abandonar a filha recém-nascida no telhado da casa da vizinha nesta terça-feira (26), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O bebê abandonado foi encontrado após denúncia feita por moradores do local.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que a acusada tentou fazer um aborto, mas não conseguiu e decidiu abandonar acriança após o nascimento. A criança estava com 37 semanas, pesando mais de 2kg, totalmente formada.

Adriana disse que não sabia que estava grávida, no entanto, segundo a Depca, tudo leva a crer que a acusada sabia da gravidez.

Ainda segundo a mãe da recém-nascida, ela sentiu dores abdominais, tomou chá para conter o incômodo e após nascer a criança, ela a abandonou.

Ela tentou fugir da polícia, mas acabou sendo detida na maternidade. Adriana deve responder por aborto e homicídio.