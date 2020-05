Mais de 220 sacos de carvão vegetal irregular são apreendidos na rodovia AM-010

Redação AM POST*

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (CPAmb/BPAmb), na manhã desta quinta-feira (07/05), detiveram um homem de 42 anos com grande quantidade de carvão vegetal, no ramal da Água Branca, no Km 35 da rodovia AM-010.

Os policiais abordaram o caminhão-baú de placa OAC-0187 e, durante vistoria no veículo, encontraram 221 sacos de 6,630 quilos com carvão vegetal, totalizando aproximadamente 17 metros cúbicos de carvão (MDC). O condutor do veículo, ao ser questionado sobre a propriedade e origem do produto, não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), dessa forma caracterizando-se a irregularidade da carga.

O condutor foi detido e encaminhado até a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) para as providências, sendo enquadrado conforme a Lei n° 9.605/1998, artigo 46, por transporte ilegal de carvão vegetal.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a todos que quem vende, transporta, guarda ou expõe a venda, produtos de origem vegetal (carvão ou madeira) sem a devida licença, comete Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais.