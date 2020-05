Mais de 40 detentos estão com Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST

Sistema prisional do Amazonas registrou um aumento de 49 o número de detentos infectados pelo novo coronavirus (Covid-19). A informação foi divulgada nessa quarta-feira (13), por meio de nota, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Um interno morreu com a doença no município de Tabatinga.

Profissionais da Saúde estão com os presidiários, que estão infectados, permanecem dentro das unidades, estão recebendo acompanhamento e medicação para tratar a doença.

Os detentos deverão fazer uma contra-prova para confirmação de Covid-19. Até o momento, eles apresentaram sintomas leves e estão com estado de saúde estável.

O Amazonas registrou 1.365 novos casos, nesta quinta-feira (14/05), totalizando 17.181 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).