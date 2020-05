Manaus pode ter lockdown por 10 dias

Redação AM POST*

Uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Amazonas pede que a Justiça faça o governador do Estado, Wilson Lima, e ao prefeito de Manaus, Artur Neto, num prazo de 24 horas decretarem um “lockdown” [bloqueio com protocolo de emergência], que traz medidas mais restritivas à circulação de pessoas, pelo prazo de 10 dias na capital amazonense.

Os 11 promotores de justiça do Estado que assinaram o pedido levam em consideração o crescimento do número de casos confirmados e a ocupação dos leitos de UTI no estado. No documento, o MP pede o fechamento de estabelecimentos que exercem atividades não essenciais.

O pedido também estabelece que seja aplicada multa diária de R$ 100 mil à Prefeitura e ao Governo do Estado, além de multa individual de R$ 10 mil ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, e ao governador Wilson Lima, em caso de descumprimento da medida que visa achatar a curva crescente de Covid-19 no Amazonas.

LEIA A AÇÃO CIVIL COMPLETA:

ACP Lockdown peticionada