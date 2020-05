Mandetta pede oração após demissão de Nelson Teich: “Oremos. Força SUS”

Antecessor de Nelson Teich no Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta comentou no Twitter o pedido de demissão de seu sucessor, no final da manhã desta sexta-feira.

“Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé! #FicaemCasa”, escreveu momentos depois de ser anunciada a saída do atual ministro.

Teich pediu demissão menos de um mês após tomar posse em substituição a Mandetta. Ambos enfrentaram dificuldades na relação com o presidente Jair Bolsonaro, que critica as políticas de distanciamento social e cobra a recomendação de uso de cloroquina e hidroxicloroquina inclusive em casos leves da covid-19, mesmo sem indicativos científicos nesse sentido. Os dois ex-ministros, médicos, não endossam essa medida.