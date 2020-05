Marcelo Ramos pede em carta aberta que Wilson Lima e Josué Neto superem diferenças para lutarem contra o coronavírus

Redação AM POST*

Em carta aberta o deputado federal Marcelo Ramos (PL) fez apelo ao governador Wilson Lima (PSC) e ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), deputado Josué Neto (PRTB), para que os dois superem as diferenças e, neste momento, unam forças para combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na quinta-feira (30), Josué Neto autorizou o andamento de dois pedidos de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida devido ao colapso no sistema de saúde do Estado durante a pandemia do coronavírus, causador da Covid-19. Essa é a primeira vez que um chefe do executivo estadual passa por um pedido de impeachment no Amazonas.

As denúncias pedem o afastamento de Wilson Lima e Carlos Almeida por prática dos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa envolvendo o mau uso dos recursos públicos na área da saúde do Amazonas e o significativo aumento do número de mortes no Estado. Em mais de 600 páginas os médicos reúnem uma série de informações envolvendo a falta de leitos de UTI, materiais de proteção individual dos profissionais da saúde, e o uso de recursos do Estado em ações que não são prioridade no momento.

Carta aberta ao Governador do Amazonas, Wilson Lima, e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Am, Josué Neto

Caros Governador Wilson Lima

e Presidente Josué Neto

Em 2016 marchamos juntos na campanha para a Prefeitura de Manaus. Naquele ano sonhamos construir uma alternativa de governo, vislumbrando oferecer uma mudança transformadora. Com esperança, nos entregamos a esse propósito, e durante toda nossa bela caminhada, vimos a verdadeira alegria refletida nos olhos da nossa gente.

Somos resultados de nossas decisões, de nossas escolhas, e isso é tão verdadeiro que no ano seguinte decidimos seguir por trajetórias diferentes, certamente com igual vontade de servir nosso estado, nossa cidade e o nosso povo. Hoje Wilson Lima é governador do Amazonas, Josué é Presidente da Assembleia e eu sou Deputado Federal, cada um nutrindo suas convicções e posturas, diferenças e opiniões, o que é absolutamente normal e até saudável.

Sim, a política admite tudo isso. Em tempos e condições normais, assim seguiríamos, estimados colegas. O fato é que não estamos vivendo tempos normais, mas num tempo que registramos quase 400 mortos pela Covid-19, corpos enterrados em valas coletivas, pessoas sufocando em casa por falta de leitos nos hospitais, profissionais de saúde contaminados por falta de EPIs e imagens de desespero de familiares e pacientes em frente as unidades de saúde. Diante desse cenário, preciso fazer um apelo: a união da bancada federal, deputados estaduais e governador pode ajudar a salvar muitas vidas.

Proponho, portanto, um encontro de forças. De todos nós, em busca de um plano de ação possível, urgente, de recursos, equipamentos, estrutura, proteção dos trabalhadores da saúde e todas as ações que possam diminuir o sofrimento da nossa gente. Um verdadeiro Pacto pela Vida!

Caro Governador Wilson, Prezado Presidente Josué, estou aqui estendendo minhas mãos e capacidade de trabalho. Sei que vocês são bons homens, vamos transpor as diferenças e lutar juntos. Estou aqui, e sei muitos estarão também, juntos, ao lado do povo nessa batalha.

Aproveito também para chamar todos os prefeitos, os demais Poderes e os órgãos (TJAM, TCE, MPE, imprensa) para comporem esse pacto contra o inimigo comum que é o coronavírus e os efeitos sanitários, econômicos e sociais decorrentes dele.

Tudo indica que Maio será o pior mês do pico de contaminação, por isso mesmo precisaremos do melhor de todos nós.

As diferenças que porventura existam entre nós e sejam intransponíveis podem ficar para depois. Agora é hora de, juntos, ajudarmos a salvar todas as vidas possíveis. Nosso desejo de servir ao Amazonas é maior. O Amazonas precisa de todos nós.

Brasília, 30 de abril de 2020.

Deputado Marcelo Ramos

PL – AM