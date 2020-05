Mc Gui é internado as pressas com suspeita de coronavírus

Mc Gui foi internado em um hospital de São Paulo nesta terça-feira, 12. O cantor está com suspeitas de ter contraído o novo coronavírus.

A informação foi divulgada pelos próprios familiares através das redes sociais. Em seu stories do Instagram, a mãe do funkeiro publicou uma mensagem para atualizar os fãs do filho.

“Ele está internado para a realização de exames e mais tarde vem falar com vocês. Ele não está bem nesse momento. Com dores fortes e não tem condições de falar, mas está medicado e de repouso aguardando para mais exames. Obrigada a todos vocês”, escreveu.

O pai do artista também dividiu uma foto dele deitado em uma maca do hospital usando uma máscara de proteção. “Deus no comando. Vai dar tudo certo meu filho”, disse.

A namorada de Gui, Bia Michelle, publicou cliques dele no local e se declarou: “Te amo, meu amor. Vai ficar tudo bem”. “Sempre vou estar aqui do seu lado. Ps: Ele é lindo até dodói”, escreveu em outra publicação