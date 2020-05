Método inovador de tratamento da Covid-19 chega ao interior do Amazonas

Redação AM POST

Os municípios Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tefé, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga ganharam um forte aliado na luta contra o novo coronavírus. A parceria entre a Prefeitura de Manaus, o grupo Samel e o instituto Transire levou o protocolo médico e o método inovador da “cápsula Vanessa” – de tratamento não invasivo – ao interior do Amazonas.

“Agora toda a expertise utilizada no nosso hospital de campanha municipal Gilberto Novaes estará disponível a esses municípios, sobretudo àqueles que possuem grande presença da população indígena. Fiquei muito feliz com a proposta do grupo Samel e do instituto Transire em estender a nossa parceria às prefeituras do interior”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, que neste sábado, 12/5, também divulgou um vídeo da ação nas suas redes sociais.

Além das cápsulas, o presidente do grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, e o diretor Ricardo Nicolau, que coordena o hospital de campanha da Prefeitura de Manaus, também fizeram a entrega de respiradores, oxímetros e subsidiaram uma equipe de treinamento para todos os municípios visitados na sexta-feira, 11. A ação itinerante doou, ainda, equipamentos de proteção individual (EPIs) e medicamentos, como a Cloroquina que estava em falta nesses locais.

“Nosso compromisso agora é dobrado, com Manaus e com o interior do Amazonas”, disse o presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau. O diretor do grupo, Ricardo Nicolau, destacou que toda assistência prestada aos municípios é necessária para vencer o vírus. ”Vamos juntos trabalhar de forma totalmente gratuita para salvar vidas”, finalizou.

Ao longo desta semana, outros municípios serão beneficiados com a parceria e receberão a doação de aparelhos de saúde e medicamentos para que possam estar melhor preparados para enfrentar a pandemia e ampliar a capacidade de atendimento à população.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto gentilmente cedeu sua equipe para interagir com nossos profissionais, de forma a dar mais qualidade de vida ao povo de Barcelos”, agradeceu o prefeito Edson Melo. “Agradeço ao prefeito Arthur por estar preocupado com interior e por disponibilizar a equipe do hospital de campanha, do grupo Samel, para colaborar com os cidadãos do Alto Solimões”, concluiu o prefeito de Benjamin Constant, David Bermeguy.