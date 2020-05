“Moro não era ministro, era espião”, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a criticar, neste domingo (3), a condução dos depoimentos do ex-ministro Sergio Moro, no processo que apura as acusações feitas por ele contra o presidente Jair Bolsonaro em seu discurso de saída do Ministério da Justiça.

Pelo Twitter, Eduardo chamou Moro de “espião” e afirmou que os delegados que conduziram o depoimento na tarde e noite deste sábado (2), em Curitiba, são “amigos” do ex-ministro.

– Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro. Moro não era ministro, era espião – escreveu.

A investigação, cujo depoimento foi colhido no sábado, foi aberta a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, que também quer investigar se o ex-juiz da Lava Jato cometeu crime de denunciação caluniosa.