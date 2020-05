Morre aos 85 anos, ator Flávio Migliaccio

O ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio que fica na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (4). A informação foi confirmada por Sylvio Guerra, advogado do ator, à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

– Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai – disse o advogado.

Segundo a coluna, policiais militares do 35° Batalhão de Polícia Militar, que fica em Rio Bonito, foram acionados e seguem para o local, que fica na Serra do Sambê.

O último trabalho de Migliaccio na TV foi em 2019, em Órfãos da Terra, como o personagem Mamede Aud. Flávio era muito conhecido pelo seu papel de Xerife na série de TV brasileira Shazan, Xerife e Cia.

Na TV Globo, onde trabalhou por muitos anos, ele ainda teve grande destaque nas novelas Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Senhora do Destino e Passione.