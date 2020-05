Motoristas fazem manifesto pedindo desconto no IPVA em frente a sede do Governo do Amazonas

Redação AM POST

Motoristas do transporte escolar, fazem protesto reivindicando desconto ou prazos maiores para pagar as parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), na manhã desta sexta-feira (1), em frente a sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Os manifestantes fazem o pedido pois estão impedidos de trabalhar devido a quarentena estabelecida no Amazonas para evitar a propagação do novo coronavírus (covid-19), e não tem como quitar a dívida sem trabalhar.

O movimento com cerca de 250 motoristas, vai sair em comboio em direção a Ponta Negra a espera de respostas.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quinta-feira (30), o plano de reabrir gradualmente o comércio a fim de restabelecer a economia no estado.