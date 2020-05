Mulher é agredida e expulsa de ônibus por estar sem máscara e tossir

REDAÇÃO AM POST

Uma mulher que estava sem máscara dentro de um ônibus do transporte coletivo de Salvador na Bahia, foi agredida na última terça-feira (5) após tossir. A ação gerou revolta nos outros passageiros que começaram a agredi-lá e em seguida exigiram que ela saísse do veículo mas a mulher se recusou e com isso foi posta a força para fora da condução.

A passageira estaria descumprindo um decreto que foi publicado em diário oficial, no dia 23 de abril, que obriga o uso de máscaras no trânsito, em transportes e também nos locais de trabalho.

O objetivo desta medida visa garantir a proteção individual e coletiva contra o novo coronavírus. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas, baseados em estudos realizados sobre o contágio.

Policiais militares da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) estão apurando o caso, assim como a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador.

Veja o vídeo: