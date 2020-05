Mulher ignora quarentena e confronta vizinhos dizendo em faixa que continuará dando festas: “Chama a polícia ou Batman”

Redação AM POST*

Em meio a pandemia do novo coronavírus e contrariando orientações de isolamento social uma moradora, que não teve o nome revelado, do município de Anápolis, no interior de Goiás, fixou uma faixa na porta de sua casa para informar aos vizinhos que continuará dando festas no local.

“Infeliz vizinho (a), vou continuar ouvindo música e reunindo com amigos. Chama polícia ou Batman. E no seu funeral aqui em casa vai ter samba, por favor não demore com isso! Continuem me observando”, diz o cartaz colocado na segunda-feira (18/05).

A mulher já foi denunciada a polícia e teve que interromper uma festa no feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, com cerca de 30 pessoas na residência.

De acordo com uma vizinha a polícia foi chamada por volta de meia-noite, os PMs conversaram com ela para encerrar a comemoração, mas ela ignorou. Houve ainda uma segunda tentativa e nada, quando às 4h da manhã, o carro dela foi guinchado pelos policiais.