Mulher perde controle de carro e deixa duas vítimas feridas na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Uma mulher de 42 anos, de identidade não revelada, perdeu o controle de um carro e atingiu duas pessoas, um motorista e um carregador, na manhã desta quinta-feira (28) próximo a feira do fuxico, localizado Avenida do Fuxico, na Zona Norte de Manaus.

As vítimas estavam trabalhando quando o veículo bateu em um carrinho de feira que acabou pegando neles. Ao ser abordada pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a motorista não apresentou documentos do veículo, alegando ter ficado assaltada.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os feridos e encaminha-los ao Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

A motorista do veículo foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimentos sobre o acidente.