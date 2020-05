Mulheres são presas pela PF tentando embarcar com drogas no Aeroporto de Manaus

Redação AM POST

O Serviço de Repressão e Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) junto com a Polícia Federal (PC), efetuaram a prisão de duas mulheres e a apreensão de uma adolescente tentando embarcar com drogas. Os flagrantes aconteceram nesta sexta-feira (15) e neste sábado (16), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste da capital.

Segundo a Receita Federal, a primeira prisão foi de uma mulher de identidade não revelada, ela estava tentando embarcar para o Rio de Janeiro com 11 quilos de maconha do tipo skunk dentro de uma mala. A droga estava avaliada em R$ 60 mil.

Ainda conforme a Receita Federal, outra mulher com identidade preservada, estava com 1 kilo de skunk colado ao corpo e tinha destino a Teresina/PI. Uma adolescente no mesmo vôo também foi descoberta com 4 quilos de skunk dentro de uma mala.

As mulheres foram detidas e encaminhadas a Superintendência da Polícia Federal.