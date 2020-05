“Navegou o suficiente para garantir um mar tranquilo ao nosso governo”, diz Arthur ao lamentar saída do secretário da Semef

Redação AM POST

Motivos pessoais levaram o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Lourival Praia, a pedir desligamento do cargo nesta quinta-feira, 21/5. O anúncio da saída foi feito em uma reunião, por meio de videoconferência, com a participação de todos os secretários municipais. O prefeito Arthur Virgílio Neto lamentou e aceitou a saída de Lourival, que foi premiado “Economista do Ano de 2019”, pelo trabalho realizado à frente da pasta municipal.

“É das finanças que nascem a perspectiva de um bom governo e o Lourival foi fundamental no processo de ajuste fiscal e na modernização da administração pública municipal. É uma pessoa que merece todo o afeto e carinho de todos nós. Podemos dizer que ele não vai até o final, mas navegou o suficiente para garantir um mar tranquilo para o nosso governo.Vai fazer muita falta nos momentos de decisão e agora entra para a galeria dos grandes secretários de finanças. Vamos continuar juntos, muito obrigado”, saudou o prefeito Arthur Neto.

O bom trabalho à frente da Semef foi reconhecido por todos os secretários, assim como o lado pessoal, exaltado pela primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

“Agradeço muito o tempo de convivência, aprendi muito com ele. Posso dizer que existe uma prefeitura antes e depois do Lourival, deixou um legado. Seu grande diferencial é a maneira de tratar as pessoas, isso faz toda a diferença, um homem simples e competente. Além do mais, soube escolher uma equipe capacitada, que mesmo com a sua saída faz com que a prefeitura continue andando para frente. Estamos torcendo por você”, disse a primeira-dama.

Lourival Praia é servidor de carreira da Prefeitura de Manaus, lotado na Semef desde 1996, onde já exerceu o cargo de diretor de Elaboração e Execução Orçamentária, além de subsecretário de Orçamento e Projetos. Em maio de 2017, Lourival assumiu o cargo de secretário da Semef.

“São quase 20 anos na gestão da Semef, infelizmente algumas coisas pesaram para essa decisão, recentemente peguei Covid-19 e perdi meu pai para esse vírus, foram coisas que me abalaram e que fizeram eu analisar o que é importante no momento. Trabalhar com cada um foi fantástico, aprendi a trabalhar com cada um dos secretários. Agradeço a oportunidade e confiança dada pelo prefeito Arthur Neto, que comandou todo esse trabalho de evolução nas finanças do município e, sempre que possível, estarei à disposição para ajudar. Quem assumir a pasta vai encontrar na Semef uma equipe muito forte com um prefeito com cultura fiscal”, ressaltou Lourival.

Em reconhecimento ao grande trabalho de ajuste fiscal e reorganização administrativa financeira da Prefeitura de Manaus, em 2019, Lourival foi o segundo secretário municipal desta gestão do prefeito Arthur Neto a receber o prêmio de Economista do Ano, organizado pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM).

O novo secretário da Semef deve ser anunciado nos próximos dias pelo prefeito Arthur Neto.