Nelson Teich detona GloboNews e critica tentativa de jornalista de criar atrito entre ele e Bolsonaro

Em uma entrevista acalorada na noite de domingo (24), o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, fez diversas críticas às perguntas feitas pelos jornalistas da GloboNews. Em alguns momentos o ex-gestor chegou a se irritar e chamar o questionamento de um dos profissionais da emissora de “desserviço”.

Ao responder uma das perguntas, Teich afirmou que um dos entrevistadores misturou “cloroquina com isolamento” e afirmou que lamentava o posicionamento do jornalista de insinuar que o ministério não estava fazendo ações que, segundo Teich, eram realizadas.

– Tudo o que você está falando, a gente já faz, as ações existem, estão acontecendo, não sei de onde você tá tirando que não existem ações. Lamento que você pense assim e eu lamento que você fale isso em uma televisão como essa. É muito ruim pra sociedade, isso é um desserviço pra sociedade – disse.

Em outro ponto, onde o jornalista Valdo Cruz perguntou a Teich sobre o isolamento vertical, já insinuando que ele era contra a medida, o ex-ministro então disse que a pergunta tinha um tom que aumentava a polarização em um momento onde o país não precisa de divisões.

– Eu preciso que você fale o que eu disse e não o que eu não disse. Eu preciso que vocês digam que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo, nem vertical, nem horizontal. Você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil, que é polarizar na hora que mais precisamos de harmonia – rebateu.

Teich também evitou fazer qualquer crítica ao presidente Jair Bolsonaro e disse que o julgamento sobre as decisões do chefe do Executivo caberá “ao futuro”.

– Eu não estou aqui [para julgar], quem vai julgar o presidente é o futuro, não sou eu. O meu papel era traçar um caminho, eu dirigi aquilo e cheguei à conclusão que tínhamos posições diferentes, mas não vou julgar ninguém aqui – completou.