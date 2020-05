Nelson Teich visita Hospital Delphina Aziz e destaca esforço conjunto com o governo do AM no combate ao Covid-19

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima e o ministro da Saúde, Nelson Teich, visitaram, no início da tarde desta segunda-feira (04/05), o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, referência para casos graves de Covid-19 no Amazonas. Na ocasião, a equipe do Governo Federal conheceu as estruturas da unidade, que está operando em sua capacidade plena de 350 leitos após os esforços do Governo do Estado em parceria com o Ministério da Saúde.

Wilson Lima destacou a importância da presença do ministro no Amazonas para alinhar estratégias conjuntas no combate ao novo coronavírus. “A sua vinda aqui é fundamental, porque uma coisa é você estar acompanhando os números frios, e outra coisa é vir aqui ver a realidade, então a sua presença junto com toda a sua equipe nos abre uma janela de possibilidades e também de esperanças para superarmos esse momento”, disse.

De acordo com Nelson Teich, o Ministério da Saúde tem buscado dar agilidade às demandas dos estados mais afetados pela pandemia, como é o caso do Amazonas. “Vivemos um problema no mundo, mas estamos trabalhando para não deixar de ajudar as pessoas, porque ajudando vocês a gente não está ajudando só o Governo do Estado, mas a sociedade”, afirmou.

O ministro também ressaltou que o trabalho alinhado entre as esferas do poder é essencial neste momento. “Trabalhamos dia e noite para melhorar a nossa capacidade de entrega e agilidade, o nosso compromisso com a essa busca e com essa entrega é total e temos absoluta certeza que o trabalho entre ministério, Estados e municípios é a solução, então o que vamos fazer agora é buscar ajudar e participar dessa coordenação de planejamento”, disse.