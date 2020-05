Novos pacientes recebem alta do hospital de campanha Gilberto Novaes

Redação AM POST

A semana iniciou com novas altas no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, administrado pela Prefeitura de Manaus, grupo Samel e instituto Transire. Nesta segunda-feira, 11/5, 14 pacientes venceram a Covid-19 e retornaram para suas casas.

Entre os pacientes que receberam alta no dia de hoje estava Antônio Marcus Sahdo Ferreira, de 49 anos, em tratamento no hospital desde o dia 5 deste mês.

“Na primeira semana eu me tratei em casa com a ajuda da minha esposa. Então comecei a sentir dor no peito, febre, falta de ar. Aqui no hospital de campanha pude perceber a excelência que todos os profissionais atuam. No segundo dia de internação, eu já estava reagindo bem, por meio desse método aplicado aqui que não é invasivo”, comentou Antônio Marcus.

À frente da coordenação do hospital, Ricardo Nicolau destacou que pela unidade passam pacientes com, além da Covid-19, várias comorbidades, como cadeirantes, diabéticos e obesos. E todos recebem um tratamento humanizado, o que tem resultado em números satisfatórios.

“O hospital de campanha, com menos de um mês em funcionamento, já concedeu alta médica a mais de 190 pacientes, que aqui se trataram e voltaram para casa, curados da Covid-19. Estamos trabalhando, incansavelmente, para cumprir a missão de salvar vidas, mas de uma forma diferenciada. Utilizando protocolos e métodos inovadores aliados a um tratamento humanizado, com carinho e respeito ao ser humano”, frisou Ricardo, coordenador do hospital de campanha e diretor do grupo Samel.

Gratidão

Odeth Aparício Casado deu entrada no hospital na última sexta-feira, 8, e chegou a ir para a UTI do hospital.

“Estou indo para minha casa me sentindo muito bem. Já estou andando, pela manhã eu caminhei e não senti mais nada, não me cansei. Cheguei a ir para a UTI, mas está tudo bem, entrei aqui sexta-feira, mas tive um ótimo atendimento”, declarou.

Emocionada ao reencontrar seu filho, Margarida Cunha agradeceu à equipe de profissionais que lhe atendeu no hospital.

“Eu fui muito bem acolhida no hospital pelos enfermeiros, que não nos deixam sozinhos nas enfermarias, pelos médicos, pela equipe de fisioterapia, foi Deus quem colocou essas pessoas maravilhosas na minha vida. Agora vou voltar para minha família. Aqui é bom, mas em casa é bem melhor”, comentou.

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes conta hoje com 130 leitos, dos quais 39 são UTIs. A previsão é de que nas próximas semanas novos leitos sejam entregues.