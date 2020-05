Olavo de Carvalho chama Alexandre de Moraes de comunista e pede pena de morte

O escritor Olavo de Carvalho chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de comunista e falou em ‘pena de morte’ para ele. Durante o programa Terça Livre, do YouTube, o ideólogo criticou a operação da Polícia Federal realizada na quarta-feira no âmbito do inquérito das fake news.

“Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar. Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses caras, porque isso aí é uma perversão e com base nessa perversão mataram milhões e milhões de pessoas e continuam matando. Com sua ajuda, sr. Alexandre de Moraes, você é um genocida. É óbvio que é, você é um comunista e todo comunista é genocida”, afirmou Olavo.

Olavo de Carvalho acaba de pedir pena de morte para Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/pPAoRFb6tP — gente de mal (@gentedemal) May 28, 2020

Durante o programa, o escritor chamou Moraes para debater com ele. “Seu ministro, ô Alexandre de Moraes, fake news o caralho. Você não sabe nem ler um texto de direito, e eu provo. Venha num debate comigo que eu provo que você não sabe ler um texto jurídico, você só sabe usar para suas finalidades políticas. Nós estamos sendo dominados por analfabetos analfabetizantes.”

Ainda na entrevista, Olavo afirmou não defender um golpe militar. “Quando a gente fala que as Forças Armadas têm que agir, não estou falando de golpe, estou falando de usar os instrumentos que a lei nos dá, para reagir a essas coisas”, alegou ele.

“Você espera que esse negócio do Alexandre de Moraes vai ser um ‘mal entendido que vai se esclarecer semana que vem’? O que é que há, até onde vai chegar a sua covardia? É covardia de admitir a realidade. Acredite, não há comunista com quem você possa viver democraticamente.”