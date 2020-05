Pastor R.R. Soares afirma que “água consagrada” por ele cura Covid-19

O pastor Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R. R. Soares, tem anunciado ao fiéis uma água “consagrada” por ele em ritual para curar o novo coronavírus. Durante o programa “SOS da Fé”, o pastor fala das propriedades “milagrosas” de uma oração feita por ele somada à ingestão do copo de água consagrada, enquanto pede doações aos fiéis. As informações são do Uol.

Para comprovar a eficácia da “água consagrada”, R. R. Soares criou um placar no qual mostra os curados por sua oração. Em um dos vídeos sobre o produto, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, mostrando pessoas de diferentes locais do país que adquiriram a água abençoada por R.R. Soares.

Missionário R. R. Soares do Show da Fé anunciando em rede nacional curas do coronavírus por oração. Chega a fazer uma contabilidade dos casos de cura da Covid-19. pic.twitter.com/8PVwe2GoPJ — Alexandre Aguiar 🇧🇷🇺🇾 (@alexaguiarpoa) April 28, 2020

De acordo com o Ministério Público Federal, a promotoria vai investigar o caso e pedir para tirar os vídeos do ar, que estão nos canais da igreja nas redes sociais. Os procuradores também podem acusar Soares de estelionato e prática de charlatanismo, entre outras contravenções.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), ainda não existe nenhuma cura ou vacina que proteja ou cure as pessoas do coronavírus.