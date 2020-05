Patixa Teló é flagrada tentando furar fila de banco em Manaus

Redação AM POST

A digital influencer Patixa Teló, foi flagrada tentando entrar em uma agência bancaria do Bradesco, situada na avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, sem ter que enfrentar uma fila gigantesca.

No vídeo, gravado possivelmente esta semana, Patixa é vista sem máscara de proteção contra o novo coronavírus, buscando informações junto a um funcionário da agência que controlava o acesso de pessoas. O homem que gravou as imagens afirma que ela estava tentando furar a fila.

A fila visivelmente grande, não possuía atendimento prioritário, como é o caso de Patixa, que é vista perante a Lei como PcD (Pessoa com Deficiência). Por fim, a influencer seguiu até o fim da fila.

Várias pessoas usavam máscara de proteção, no entanto, não havia uma regra de espaço entre as pessoas, estavam muito próximas e arriscando a propagação do novo Coronavírus (Covid-19).

Veja o vídeo: