Polícia prende em Pacaraima suspeito de matar finalista do Miss Amazonas

Redação AM POST

Rafael Fernandez Rodrigues, de 32 anos, principal suspeito de assassinar sua ex-namorada e Miss Manicoré, Kimberly Mota, de 22 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (15), na cidade de Pacaraima/Roraima, na fronteira com a Venezuela, numa região conhecida como “Morro do Quiabo”.

Conforme informações do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins, o suspeito foi encontrado escondido em um barraco feito com bambu. Ele estava tentando fazer amizades com venezuelanos que pudessem facilitar o seu acesso ao país pois só tinha no bolso o valor de R$ 700 em espécie.

Ao ser abordado por policiais, Rafael, inicialmente, negou ser o principal suspeito do assassinato da modelo, no entanto, ele foi comparado com a foto do procurado enviada pela Polícia Civil do Amazonas.

Ainda segundo a PC ele deve chegar a capital amazonense no sábado (16). O depoimento do suspeito é importante para elucidação do crime.