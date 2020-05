Prefeito Arthur lamenta morte de ex-governador de Alagoas e decreta luto oficial

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, externa profundo pesar pela morte do ex-governador de Alagoas e ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU), Guilherme Palmeira, aos 81 anos, ocorrida na segunda-feira, 4/5, em Maceió (AL). Em respeito ao homem público, foi decretado luto oficial de três dias.

“Eu e minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro recebemos com muita tristeza a notícia da morte do Guilherme Palmeira, pai do atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Ele que teve uma história na política marcada pela decência, retidão e respeito à coisa pública. Nos solidarizamos e pedimos o conforto de Deus a todos os familiares e amigos”, disse o prefeito.

Guilherme Palmeira também foi ex-deputado estadual, ex-senador e ex-prefeito de Maceió.

“Estamos em oração para que familiares e amigos se mantenham firmes na fé e na certeza da vida eterna”, finalizou a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.