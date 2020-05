Prefeito de Manaus diz que vai ignorar decreto de Bolsonaro: “Ele não tem poder para determinar o que eu faço”

Redação AM POST*

Após o presidente Jair Bolsonaro incluir nesta segunda-feira (11) as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de “serviços essenciais”, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), anunciou que a capital não se adequará ao decreto de Jair Bolsonaro e considerou o ato como “frívolo”.

“Ele não deve estar falando sério. Minha cidade não vai aceitar isso. Ele não tem poder para determinar o que eu faço, mas eu tenho o poder para afirmar que o decreto dele aqui não vale”, disse o prefeito.

O decreto presidencial foi publicado em uma edição extra do “Diário Oficial da União” no fim da tarde. Com essa inclusão, o número de atividades consideradas essenciais chegou a 57.

Ainda que o governo federal estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde – inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais.